«Школа 21» приглашает на бесплатное онлайн-обучение

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«Школа 21» открыла новый набор на бесплатные онлайн-программы в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Там можно получить новые профессии в сфере ИТ, повысить свою квалификацию и стать более востребованными на рынке труда. Итогом обучения станут дипломы о профильной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.

В «Школе 21» можно пройти обучение по таким направлениям, как:

Каждая программа включает экспертизу и лучшие практики «Школы 21» и позволяет за четыре месяца получить образование и освоить одну из самых востребованных на рынке ИТ-профессий. Даже не имея опыта в ИТ-сфере, участники смогут освоить ИТ-навыки, научиться решать реальные кейсы и самостоятельно находить необходимую информацию. Обучение будет проходить полностью в дистанционном формате, что позволит изучать материалы и выполнять проекты в удобное время. По итогам программы каждый успешно прошедший обучение участник может получить 2 диплома о профессиональной переподготовке или 2 удостоверения о повышении квалификации от Томского государственного университета и «Школы 21»

Александр Федяков, директор «Школы 21»:

Сегодня трудно представить себе успешного специалиста, не владеющего цифровой грамотностью или не способного эффективно работать с данными. Поэтому эти навыки находятся в числе главных фокусов внимания «Школы 21», мы постоянно разрабатываем и совершенствуем связанные с их развитием программы. В прошлом году в партнёрстве с Томским государственным университетом мы провели первую волну обучения и остались очень довольны полученным результатом — 43% участников завершили обучение успешно, 60% из них уже трудоустроены. Наша уникальная методика «равный равному» показывает высокую эффективность и в дистанционном формате, позволяя сразу погрузиться в практические задачи, найти поддержку в общении с другими участниками и быстро приобрести востребованные компетенции.