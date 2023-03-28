Новую томскую школу на Демьяна Бедного готовят к получению лицензии

1 сентября дети отправятся в новую школу. Фото: Олег Укладов

Новую школу №46 по улице Демьяна Бедного,8 в Томске готовят к открытию. Учебное заведение в ближайшее время получит лицензию образовательного процесса. Ранее инспекция государственного строительного надзора выдала для объекта заключение о соответствии проектной документации.

С 1 сентября дети переступят порог школы. Сотрудники ведут работы по приёмке здания и закупают необходимое оборудование. Как объяснила заместитель начальника департамента образования Томска Ирина Швайко в эфире "Радио России", вся техника должна быть новой. Это одно из условий лицензирования.

Параллельно в образовательное учреждение набирают преподавателей. Специалистам обеспечат рабочие места и трудоустройство.

Напомним, запись детей в первые классы томских школ началась 28 марта утром.