В Томске разрабатывают радиохимический и микроэлектронный кластеры

На встреча Владимир Мазур отметил, что развитие промышленных кластеров идёт полным ходом. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур провёл отраслевой штаб “Большой университет Томска” для опережающего технологического развития региона”, сообщили в пресс-службе областной администрации. В собрании участвовали ректоры городских вузов, руководители компаний, вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков.

Потенциал и перспективы радиохимического кластера на базе Сибирского химического комбината и Национального исследовательского Томского политехнического университета оценил губернатор. Ему продемонстрировали работы студентов Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники в программе “Передовые инженерные школы”.

С помощью проектов подготовят профильных специалистов и реализуют разработку и процесс создания отраслевых рынков в регионе для обеспечения технологического суверенитета страны. Программы включат в дорожную карту социально-экономического развития области. Каждым из них займётся отдельная рабочая группа.

Как отметил Владимир Мазур, развитие промышленных кластеров идёт полным ходом. Они обеспечат производственный цикл, на производство трудоустроят новых сотрудников.

“Мы трудимся над созданием двух кластеров – в сфере редкоземельных металлов и деревообработки. Теперь стартовали ещё две крупные программы - центр по микроэлектронике и радиохимческий ресурс. Они помогут региону стать экономически сильным и конкурентоспособным”, - рассказал губернатор.

Ранее в Томске обсудили введение нового курса “Основы российской государственности” для инженеров.