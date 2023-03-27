На Домклик можно подтвердить право владения недвижимостью

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сбер первым из российских банков предложил клиентам возможность быстро и бесплатно подтвердить своё право владения недвижимостью — сделать это можно на Домклик.

С 1 марта 2023 года Росреестр перестал публиковать сведения о собственниках в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), если её заказывают третьи лица. Данные о владельце жилья покажут только ему самому, его супруге или супругу, а также — в особых случаях — сотрудникам госорганов и нотариусам. Теперь собственник недвижимости может доказать своё право владения ею для подготовки сделки купли-продажи несколькими способами.

Первый вариант — подтвердить право собственности онлайн на Домклик. Это бесплатно, безопасно и займёт всего несколько минут. Достаточно пройти по ссылке, которую получит собственник, зайти в свою учётную запись на госуслугах и следовать инструкции. Подтверждение поступит в Домклик автоматически, после чего объект недвижимости для заключения сделки одобрят в ускоренном режиме.

Второй вариант — заказать онлайн-выписку на портале Госуслуг и загрузить её на Домклик.

Третий вариант — лично заказать выписку из ЕГРН в многофункциональном центре, несколько раз посетить МФЦ и самому загрузить документы в Домклик.

Алексей Лейпи, и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Мы внимательно следим за всем, что происходит на рынке жилой недвижимости, чтобы предлагать клиентам удобные и надёжные онлайн-решения. Благодаря нашему сервису подтвердить право собственности можно быстро, легко и безопасно - Домклик от Сбера гарантирует конфиденциальность всех данных, полученных от клиента. А в случае любой повторной проверки от клиента не потребуется никаких дополнительных действий, вся необходимая информация, подписанная электронной подписью Росреестра, уже имеется».