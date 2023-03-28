Томские коллекторы оштрафованы на 2,3 млн рублей за нарушение норм общения

Более 500 раз пожаловались жители Томской области на незаконные действия коллекторов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 500 раз пожаловались жители Томской области на незаконные действия коллекторов, банков, микрофинансовых организаций при возврате просроченной задолженности, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

«По итогам 2022 года в УФССП России по Томской области от граждан принято около 500 обращений о неправомерных действиях коллекторов, банков, микрофинансовых организаций при проведении ими действий по возврату просроченной задолженности», – говорится в сообщении.

Более 30% обращений поступили от томичей, которые не являются должниками, однако с них требовали оплату долга.

В прошлом году нарушителей оштрафовали 39 раз на общую сумму 2,27 млн рублей, при этом несколько организаций — повторно.

Напомним, в 2021 году в томское УФССП поступило более 400 обращений от жителей региона о неправомерных действиях микрофинансовых и микрокредитных организаций, жаловались томичи и на коллекторов.