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НовостиОбщество28 марта 2023 2:28

Томские коллекторы оштрафованы на 2,3 млн рублей за нарушение норм общения

Более 500 раз пожаловались томичи на незаконные действия коллекторов
Алёна Мищенко
Более 500 раз пожаловались жители Томской области на незаконные действия коллекторов.

Более 500 раз пожаловались жители Томской области на незаконные действия коллекторов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 500 раз пожаловались жители Томской области на незаконные действия коллекторов, банков, микрофинансовых организаций при возврате просроченной задолженности, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

«По итогам 2022 года в УФССП России по Томской области от граждан принято около 500 обращений о неправомерных действиях коллекторов, банков, микрофинансовых организаций при проведении ими действий по возврату просроченной задолженности», – говорится в сообщении.

Более 30% обращений поступили от томичей, которые не являются должниками, однако с них требовали оплату долга.

В прошлом году нарушителей оштрафовали 39 раз на общую сумму 2,27 млн рублей, при этом несколько организаций — повторно.

Напомним, в 2021 году в томское УФССП поступило более 400 обращений от жителей региона о неправомерных действиях микрофинансовых и микрокредитных организаций, жаловались томичи и на коллекторов.