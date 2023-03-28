Певец Олег Газманов в Томске встретился с финалистами конкурса “Большая медведица”

фото: телеграм-канал “Ульянова здесь”.

27 марта в Томск приезжал с концертом народный артист России Олег Газманов. Перед выступлением он прогулялся по городу и встретился с финалистами конкурса “Большая медведица”. Фестиваль с участием детей с двойной исключительностью провели 22 марта. В этот раз они выступили для Газманова в Детской школе искусств №1 имени Рубинштейна.

“Мне кажется, ребята волновались едва ли не больше, чем перед финальным концертом. Но Олег Михайлович нашел именно те слова ободрения и поддержки, которые буквально окрылили их”, - написала депутат томской думы Елена Ульянова в личном телеграм-канале “Ульянова здесь”.

9-летний слабовидящий Матвей Луговский снял на видео собственное выступление с композицией группы “Любэ” “А зори здесь тихие”. Мальчик пообещал отправить запись Николаю Расторгуеву. По словам Ульяновой, манера исполнения Матея, его тембр и жесты тронули зрителей.

8-летний Кирилл Батрацкий исполнил песню “Крылатые качели”. Ребёнок справился с волнением и показал отличные вокальные способности. Слабовидящий пианист из Северска Иван Котов сыграл “Чунга-чангу”. Ему подпевал Олег Газманов.

“Ребятам ещё многому предстоит научиться, но творческая поддержка певца именно сейчас для них очень важна. С ней они пойдут к новым творческим вершинам”, - уверена Елена Ульянова.

Социально-культурную экспедицию “Большая медведица” реализовывают для творческой интеграции одарённых детей с двойной исключительностью во взрослую жизнь.

А ещё Олег Газманов успел прогуляться по Томску и оценить памятник любовнику.