В Томске возбудили уголовное дело после инцидента с застрявшим ребенком в лифте

В Томске возбудили дело по факту застревания ребенка в лифте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске возбудили уголовное дело о халатности после инцидента с аварийной остановкой лифта, в котором пострадала несовершеннолетняя девочка, сообщает СУ СК по Томской области.

Напомним, 3 февраля 2023 года 11-летний ребенок застрял в лифте между этажами. Инцидент произошел в Ленинском районе в доме по переулку Целинный. После того, как ребенка достали из лифта, врачи скорой помощи его осмотрели. Девочка не пострадала.

По данным СК, в ходе проверки, проведенной по данному факту, следователи установили, что при вводе данного объекта в эксплуатацию должностные лица не выявили дефекты, допущенные при проведении строительных работ, которые повлияли на условия проживания томичей в жилом доме.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.