В Томской области две организации задолжали своим сотрудникам более 13 млн рублей

В Томской области сотрудникам задолжали более 13 млн рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Томскстат опубликовал новый отчёт о просроченной задолженности по заработной плате в Томской области. В марте 2023 года работодатели задолжали сотрудникам более 13 млн рублей. Документ был опубликован на сайте ведомства.

«Просроченная задолженность по заработной плате, по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности, на 1 марта 2023 года составила 13,8 млн рублей и по сравнению с 1 февраля 2023 года увеличилась на 2,5 млн рублей (на 22,0%)», – говорится в сообщении.

Зарплату задолжали сотрудникам две организации в Верхнекетском районе и Северске.

Задолженность по заработной плате сложилась из-за отсутствия собственных средств у организации. Самая большая задолженность в размере 8,1 млн рублей (58,5%) пришлась на строительную организацию. Сумма задолженности на одного работника составила 103 тысячи рублей.