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НовостиОбщество28 марта 2023 0:48

Сезон проката электросамокатов стартует в Томске 28 марта

Самокаты уже стоят на улицах и доступны для аренды
Алёна Мищенко
Самокаты будут доступны в Томске 28 марта.

Самокаты будут доступны в Томске 28 марта.

Фото: Яна АСТАХОВА

Сезон проката электросамокатов стартует в Томске с 28 марта в связи с потеплением, самокаты уже доступны для поездок. Об этом сообщает пресс-служба сервиса Whoosh.

В пресс-службе сообщили, что компания Whoosh уже начала выводить электросамокаты в город. Официальный сезон кикшеринга начинается в областном центре во вторник, 28 марта. Самокаты уже стоят на улицах и доступны для аренды.

Аренда самокатов будет приостановлена в случае похолодания или выпадения снега.

Напомним, в 2022 году сервис проката самокатов Whoosh стал доступен с 29 апреля. В городе было доступно около 500 электросамокатов, но зона их работы была сильно сокращена. Завершился сезон 2 ноября 2022 года.