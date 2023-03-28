Сезон проката электросамокатов стартует в Томске 28 марта

Самокаты будут доступны в Томске 28 марта.
Фото: Яна АСТАХОВА
Сезон проката электросамокатов стартует в Томске с 28 марта в связи с потеплением, самокаты уже доступны для поездок. Об этом сообщает пресс-служба сервиса Whoosh.
В пресс-службе сообщили, что компания Whoosh уже начала выводить электросамокаты в город. Официальный сезон кикшеринга начинается в областном центре во вторник, 28 марта. Самокаты уже стоят на улицах и доступны для аренды.
Аренда самокатов будет приостановлена в случае похолодания или выпадения снега.
Напомним, в 2022 году сервис проката самокатов Whoosh стал доступен с 29 апреля. В городе было доступно около 500 электросамокатов, но зона их работы была сильно сокращена. Завершился сезон 2 ноября 2022 года.