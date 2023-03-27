В Томске бывшего преподавателя вуза осудили за взятку от студентки

Мужчину осудили за взятку от студентки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По иску прокуратуры Ленинского района Томска с бывшего преподавателя одного из вузов в доход государства взыскана сумма полученной им взятки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как стало известно, преподаватель был осужден за незаконное вознаграждение в сумме 20 тыс. рублей. Такую сумму мужчина получил от студентки за помощь в зачислении в учебное заведение, хотя документов о профессиональном образовании у нее не был. Кроме того, она не сдавала необходимые экзамены и не проходила вступительные испытания.

Так как получение взятки по своей гражданско-правовой природе является ничтожной сделкой, противоречащей основам правопорядка и нравственности, прокуратура района обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего преподавателя в доход государства суммы полученной взятки. Требования надзорного ведомства были удовлетворены. Решение суда в законную силу не вступило.