В Томской области мужчина подозревается в развращении 6-летней падчерицы

На сожителя заявила мама девочки. Фото: Олег ЗОЛОТО

33-летний житель Томской области подозревается в развращении шестилетней дочки своей сожительницы. Как сообщает «Рен-ТВ», в полицию о случившемся заявила мама девочки.

Как стало известно, с ноября 2022 года по март 2023-го мужчина всячески развращал маленького ребенка. Когда стражи порядка задержали его, выяснилось, что у него уже есть две судимости: за незаконное проникновение в жилище и похищение имущества, совершенные в 2015 году. На томича завели новое уголовное дело. Проводится проверка.

Кстати, как сообщил источник издания, с декабря 2022 года мать девочки состоит на учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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