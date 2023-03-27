Следком намерен привлечь власти Томска к ответственности за сброс мусора в реку Ушайку

Следком проводит проверку сообщения жительницы Томска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи СК России по Томской области проводят проверку по размещенному в интернете видеообращению жительницы Томска. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в нем содержатся сведения о нарушении прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Так, томичка рассказала, что из-за «ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственными должностными лицами администрации города Томска и ее структурных подразделений» по очистке дорог от снега, своевременной уборке ТБО на участке около дома №5 по улице Алтайской в Томске, в реку Ушайку идет сброс грязных талых вод и различного мусора.

Сейчас следователи проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства, о которых рассказала женщина. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц Томска на предмет наличия в их действиях состава преступления, предусмотренного ч.1 с.293 УК РФ (халатность), и принято процессуальное решение.