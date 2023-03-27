Из Томска в зону спецоперации отправили большую партию медикаментов для раненых бойцов

Фото: "Народный фронт" Томской области.
Из Томска в Донбасс отправили вторую партию медикаментов для полевых госпиталей. Об этом сообщает «АиФ-Томск» со ссылкой на региональный штаб «Народного фронта».
Все посылки загружали в машину руками. В этот раз общий вес гуманитарной помощи составил больше 700 килограммов - это больше, чем в прошлый раз. Сначала она поедет в Курск, а там уже будет распределена по полевым госпиталям и стоматологическим кабинетам.
- Это для наших ребят, которые лечатся там, чтобы они выздоравливали. Мы всех их ждем домой, - прокомментировал главврач стоматологической поликлиники №1 Томска Алексея, при содействии которого состоялась отправка большой стоматологической медпомощи.
Как стало известно, кроме «расходников» (марлевые повязки, бинты, хлоргексидин, перчатки, шприцы и др), положили большие памперсы, противовирусные и обезболивающие препараты.
- Впервые в зону СВО отправили несколько ходунков, инвалидных колясок, а также костыли, которые, к сожалению, сегодня очень востребованы, - сообщили в «Народном фронте», а потом уточнили, что в сборе и отправке груза участвовали волонтеры из Томска, Северска, Молчановского района, медицинские организации, аптеки и неравнодушные томичи.
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