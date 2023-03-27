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НовостиОбщество27 марта 2023 12:08

В Томске коллекторы заставляли женщину вернуть уже выплаченный кредит

Вместо 36 тысяч они требовали перечислить 280
Екатерина Яганова
Коллекторы требовали вернуть заем, который уже был выплачен.

Коллекторы требовали вернуть заем, который уже был выплачен.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Томске к административной ответственности привлекли организацию, которая незаконно передала данные клиентки своим коллегам - коллекторам. На момент поступления требований о возврате денег она уже не была должником, сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области.

Как стало известно, томичка оформила займ на 6 тыс. рублей в микрокредитной компании, но не выплатила их. Просроченную задолженность в размере более 36 тысяч рублей с нее взыскивали по судебному решению. Впоследствии кредитная компания закрылась, но руководство успело заключить договор о правопреемстве с «Бюро судебного взыскания» (БСК), передав ему все права и требования. Сотрудники бюро обратились в суд за правопреемством о взыскании долга с томички, но получили отказ, потому что та все уже выплатила. Несмотря на это, женщине начали звонить сотрудники уже третьей организации с требованием выплатить сумму, которая при этом выросла в разы - до 280 тысяч рублей.

За справедливостью жительница областного центра обратилась к судебным приставам, которые контролируют деятельность организаций по возврату просроченной задолженности. Они и выяснили, что, несмотря на судебный отказ о взыскании долга с женщины, БСК передало все ее данные коллекторам, заключив с ними договор о правопреемстве. Сотрудники Управления доказали вину организации и привлекли ее к ответственности по статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», назначив штраф в 50 тысяч рублей.

Кстати, коллекторы перестали звонить лишь после того, как было возбуждено дело об административном правонарушении.

В УФССП России по Томской области также уточнили, что в 2022 году сотрудники ведомства приняли от граждан около 500 обращений о неправомерных действиях коллекторов, банков, микрофинансовых организаций при проведении ими действий по возврату просроченной задолженности. При этом более 30% обращений поступили от тех, кто уже не был в числе должников и не имел просроченных обязательств.

В 2022 году нарушителей оштрафовали 39 раз на общую сумму более 2 млн рублей (2 млн 270 тыс.), при этом несколько организаций повторно.