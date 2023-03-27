В Томске коллекторы заставляли женщину вернуть уже выплаченный кредит

Коллекторы требовали вернуть заем, который уже был выплачен. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Томске к административной ответственности привлекли организацию, которая незаконно передала данные клиентки своим коллегам - коллекторам. На момент поступления требований о возврате денег она уже не была должником, сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области.

Как стало известно, томичка оформила займ на 6 тыс. рублей в микрокредитной компании, но не выплатила их. Просроченную задолженность в размере более 36 тысяч рублей с нее взыскивали по судебному решению. Впоследствии кредитная компания закрылась, но руководство успело заключить договор о правопреемстве с «Бюро судебного взыскания» (БСК), передав ему все права и требования. Сотрудники бюро обратились в суд за правопреемством о взыскании долга с томички, но получили отказ, потому что та все уже выплатила. Несмотря на это, женщине начали звонить сотрудники уже третьей организации с требованием выплатить сумму, которая при этом выросла в разы - до 280 тысяч рублей.

За справедливостью жительница областного центра обратилась к судебным приставам, которые контролируют деятельность организаций по возврату просроченной задолженности. Они и выяснили, что, несмотря на судебный отказ о взыскании долга с женщины, БСК передало все ее данные коллекторам, заключив с ними договор о правопреемстве. Сотрудники Управления доказали вину организации и привлекли ее к ответственности по статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», назначив штраф в 50 тысяч рублей.

Кстати, коллекторы перестали звонить лишь после того, как было возбуждено дело об административном правонарушении.

В УФССП России по Томской области также уточнили, что в 2022 году сотрудники ведомства приняли от граждан около 500 обращений о неправомерных действиях коллекторов, банков, микрофинансовых организаций при проведении ими действий по возврату просроченной задолженности. При этом более 30% обращений поступили от тех, кто уже не был в числе должников и не имел просроченных обязательств.

В 2022 году нарушителей оштрафовали 39 раз на общую сумму более 2 млн рублей (2 млн 270 тыс.), при этом несколько организаций повторно.