Жительница Томска взяла кредит на свадьбу и через месяц развелась

Семейное счастье было недолгим. Фото: Иван МАКЕЕВ

За 11 месяцев прошлого года в Томске зарегистрировали свои отношения почти 7 тысяч пар и около 5 тысяч – развелись. Журналистам «АиФ-Томск» опубликовали историю влюбленной пары из Томска, которые взяли кредит на пышную свадьбу, а спустя месяц подали на развод.

Свадьба, как в сказке

Марина встречалась с Ильей несколько лет. Ссорились, как и все, но в остальном все было нормально. Парень сделал ей предложение, и молодые стали обсуждать, какой будет их регистрация брака. Марина хотела свадьбу, как в сказке, поэтому ее родственники вложили в торжество немало денег, на которые оплатили банкет в ресторане, фотографа и видеографа, лимузин, фейерверки, а также огромный торт. Кроме того, Марина хотела видеть на свадьбе известного ведущего и выступление танцоров с артистами. Также для жениха и невесты были устроены вечеринки с друзьями.

- Свадьба была действительно пышная, это было как в кино. Все было оформлено красиво, еда была достойная. Выступали балетная труппа и музыкальная группа. Ведущий был хороший и ресторан отличный выбрали. Как гостю, мне все понравилось, но спустя полтора месяца после свадьбы Марину мне было безумно жаль, - рассказала подруга невесты по имени Вероника.

Чтобы устроить своей единственной дочери свадьбу мечты, родители Марины взяли в кредит около миллиона рублей. На торжество пригласили около 100 гостей.

- Все было прекрасно, все были счастливы. Но спустя месяц Марина позвонила мне и сказала, что подала на развод. Причиной разрыва стала измена Ильи, - раскрыла подробности семейной драмы Вероника.

Стресс лечила у психиатра

На выплату свадебного кредита у Марины и ее родителей потребовалось время. Еще больше времени потребовалось девушке, чтобы восстановить психологическое состояние: она тяжело переживала развод, потому что никогда не подозревала супруга в неверности. Спустя месяц страданий ей даже пришлось обратиться за помощью к психиатру - чтобы успокоить нервы.

- Для Марины измена мужа была ударом: они хотели совместных детей. Много путешествовали еще и до брака, оба старались строить карьеру. Все были уверены, что они созданы друг для друга, - рассказала Вероника, а потом отметила, что неудачный опыт подруги оставил след и в ее жизни: - У меня с парнем тоже шло дело к свадьбе, я знала, что он собирается делать мне предложение. Но, увидев весь тот ужас, который пережила Марина, подумала, что штамп в паспорте ничего не решает. И разойтись гораздо проще, когда у вас отношения не оформлены официально, - рассказала девушка.

Томичка также уточнила, что Марина спустя почти два года после свадьбы замуж повторно не вышла.