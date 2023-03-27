Томские студенты подрабатывают натурщиками за 60 рублей в час

Для моделей во время работы делают перерывы. Фото: Иван Макеев

В Томске для студентов художественных и творческих вузов разыскивают натурщиков в одном из пабликов “ВКонтакте”. В объявлении указали необходимые параметры - мужчины, готовые работать моделью раз в неделю по три часа за сеанс.

За 60 минут в нижнем белье без эротического подтекста и стиля ню платят 80 рублей, позирование в одежде стоит дешевле - 60 рублей. Натурщики нужны для рисунков на экзаменах. За семестр требуют сделать три изображения по предмету. Пока работают с моделями в национальных костюмах, объяснила студентка ТГУ с кафедры дизайна Института искусств и культуры Виктория Чайкова в беседе с “МК в Томске”.

Вузы сотрудничают с мужчинами разного телосложения и возраста. Зачастую натурщиками становятся сами обучающиеся. Модели необходимо находиться неподвижно в одной позе. Обстановку стараются сделать наиболее комфортной - устраивают перерывы, включают обогреватели, подкладывают мягкую ткань. После экзаменов натурщики могут забрать понравившиеся работы. Многие демонстрируют их в модельных агентствах в других городах. Например, в Москве профессионалам готовы платить от 400 рублей в час.

Напомним, в Томской воспитательной колонии для несовершеннолетних девушек прошел конкурс красоты.