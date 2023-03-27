Запись первоклассников в томские школы начнется 28 марта

При обучении родственников в выбранной школе, можно получить преимущества при зачислении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 марта с 8:30 в Томске стартует запись в первые классы муниципальных учреждений общего образования, сообщили в пресс-службе региональной администрации. Родителям будущих учеников необходимо заполнить черновик заявления. Видеоинструкцию можно посмотреть на сайте.

Нужно вписать данные паспорта родителей и свидетельства о рождении ребёнка. Добавить информацию о льготах, название и номер образовательного заведения, сведения о сёстрах и братьях. При обучении родственников в выбранной школе, можно получить преимущества при зачислении.

После подачи заявления онлайн, оригиналы документов важно принести в школу. В личном кабинете на Госуслугах сообщат о зачислении.

В учебные заведения муниципалитетов региона приём обращений начнут с 31 марта с 8:30. Не по месту регистрации - с 6 июля по 5 сентября при наличии мест.

Напомним, прокуратура потребовала от директоров 15 школ Северска убрать снег и наледь с крыш.