В Томской области за сутки выявили 68 случаев заражения коронавирусной инфекцией

За сутки по стране зафиксировали 8 989 заразившихся. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По оперативным данным, в Томской области за сутки, выявили 68 заразившихся COVID-19. Госпитализировали 11 пациентов, 47 человек выздоровели. Двое жителей региона скончались, сообщили 27 марта на портале “Стопкоронавирус.рф”.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 165 394 случая инфицирования. Выздоровели 163 367 больных. Скончался 991 томич.

За сутки по стране зафиксировали 8 989 заразившихся. Госпитализировали 602 россиянина, выздоровели 8 160 пациентов. 31 человек умер.

Напомним, томичи пожаловались губернатору на отсутствие врачей и оборудования.