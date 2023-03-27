Жителям Томска перечислили фильмы с Алексеем Булдаковым в память о Народном артисте

Фото: Олег УКЛАДОВ

Вчера, 26 марта 2023 года, могло бы исполниться 72 года Народному артисту Российской Федерации Алексею Булдакову. Напомним, что в 2019 году 3 апреля актер скончался.

Этот актер подарил своему зрителю немало ярких и разноплановых ролей, за которые его любят до сих пор. В день рождения Булдакова ФАН презентует читателям топ-5 знаковых фильмов с участием артиста.

1. Небывальщина (1983 год)

Эта музыкальная кинокомедия, будучи пропитанной сказочной атмосферой, была создана по мотивам русского фольклора. В «Небывальщине» Алексею Булдакову досталась его первая крупная и по-настоящему запоминающаяся роль – солдата, которого встречает главный герой, деревенский простачок по имени Незнам, отправленный собственной женой «за умом».

Солдат дает пару советов путников, и ненадолго их пути расходятся. Сошедшись вместе вновь, они проходят через войну и ад, где к ним присоединяется некто Бобыль, пытающийся покорить воздушное пространство. После серии невероятных приключений все трое героев возвращаются в деревню к Незнаму, где тот рассказывает своей жене о приобретенных знаниях и опыте.

2. Семен Дежнев (1983 год)

«Семен Дежнев» — один из первых фильмов, где Булдакову досталась главная роль. Здесь он сыграл отважного путешественника и первооткрывателя Семена Дежнева, которому предстояло исследовать сибирские земли. По сюжету, он отправился туда не из праздного любопытства, а чтобы разбогатеть и жениться на любимой девушке — требование поправить свое благосостояние ему выдвинул отец невесты.

Путешествие, однако, захватывает Дежнева, и к любимой девушке он уже не возвращается. В процессе похода он находит пролив «из теплого моря в холодное»: из устья Колымы он доплывает до Тихого океана и открывает пролив между материками.

3. Особенности национальной охоты (1995 год)

Роль генерала Иволгина (Михалыча), сыгранная Булдаковым в этом фильме, принесла ему поистине всероссийскую славу. Сюжет крутится вокруг финского студента Райво Хаапасало, который приехал в Россию, чтобы поближе узнать привычки охотников нашей страны и расширить круг своих знаний. Он просит своего русского товарища помочь ему организовать настоящую русскую охоту во всех ее проявлениях, с соблюдением всех традиций.

В процессе выяснилось, что «русская охота» — это совсем не про охоту, а про веселое времяпровождение на природе. Герои пьянствуют, парятся в бане и занимаются любовью с доярками. В итоге им так и не удается никого подстрелить, кроме коровы, которую доставили с помощью бомбардировщика для генерала Михалыча.

4. Особенности национальной политики (2003 год)

Эта картина — завершение цикла фильмов про генерала Иволгина, ставшего главным персонажем в «Особенностях национальной охоты». После «охоты» вышло два продолжения: «Особенности национальной рыбалки» и «Особенностях национальной охоты в зимний период», имевшие огромный успех у зрителя.

В «Особенностях национальной политики» кардинально меняется сеттинг, в котором приходится находиться бравому генералу. Теперь он не простой веселый балагур и пьяница, а респектабельный политик, баллотирующийся на важный пост. Совершенно внезапно он оказывается самым популярным кандидатом, чего его соперники никак не могут ему простить. Именно в этой картине выясняется, что всю серию фильмов про «Особенности» прототипом Иволгина был генерал Александр Лебедь — кандидат в президенты России на выборах 1996 года.

5. Утомленные солнцем-2: Предстояние (2010 год)

Алексей Булдаков успел отметиться и в легендарной картине Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2: Предстояние», ставшей продолжением его фильма 1994 года. В отличие от «оригинала» это кино оказалось целиком и полностью посвящено событиям Великой Отечественной войны и стало самым дорогим российским фильмом с бюджетом, по разным оценкам, от 40 до 55 миллионов долларов.

«Утомленные солнцем-2: Предстояние» изобилует военными сценами и историческими личностями — руководителями Советского Союза. Одну из них — маршала Семена Буденного — как раз и сыграл Булдаков.