В Томске 27 марта прошли мероприятия в честь Дня Росгвардии

Фото: Росгвардия по Томской области

День войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) отмечается 27 марта. В честь профессионального праздника в территориальном управлении Росгвардии по Томской области прошло торжественное построение личного состава под руководством полковника полиции Раиса Айбатова. Росгвардейцев с праздником поздравил заместитель начальника департамента Здравоохранения Томской области - первый заместитель Андрей Наумов.

«Благодарю личный состав ведомства за вклад в сохранении жизни жителей региона и за участие в развитии донорского движения в Томской области», - обратился к росгвардейцам Андрей Наумов.

В конце праздничного мероприятия отличившиеся сотрудники управления получили ведомственные награды.