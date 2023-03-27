Сломанная аппаратура и нехватка кадров: томичи пожаловались губернатору на отсутствие врачей и оборудования

Жители иногда ждут записи на приём по три месяца. Фото: Иван МАКЕЕВ

Томичи возмутились отсутствием специалистов и оборудования в медицинских учреждениях региона. 26 марта губернатор Владимир Мазур опубликовал в личном телеграм-канале последние данные об оснащении новой техникой больниц и поликлиник. В комментариях разгорелась нешуточная дискуссия. Местные жители пожаловались на дефицит кадров, невозможность попасть на приём и пройти обследование с помощью современной аппаратуры.

В Каргасокской районной больнице устаревший аппарат УЗИ, объяснили пациенты. Они предложили купить новый прибор для точной диагностики. Граждане поддержали мнение о важности узких специалистов не только в городах, но и сёлах.

Томичка Марина рассказала, как с ноября пытается записаться к неврологу.

“Такие сроки все законы о предоставлении медицинской помощи нарушают”, - написала девушка в комментариях.

По словам одной из жительниц столицы области, в январе её супруг упал на льду и повредил ногу. Ранее ему делали операцию - пластику передней крестообразной связки. После травмы направление выписали только на 15 марта. Мужчина ждал два месяца. Результат оказался не самым благоприятным. Но в тот же день специалист не смог принять пострадавшего. К травматологу его направили только на 7 апреля.

Жители региона рассказали о проблемах во время ФГС и колоноскопии. Исследования позволяют выявить онкологические заболевания на ранней стадии. В платных организациях за 10 тысяч можно пройти обследование без наркоза, за 15 тысяч - с обезболиванием. Обе процедуры можно получить по полису ОМС. Однако наркоз в поликлиниках не предлагают даже за деньги. Только за полную стоимость услуги - 15 тысяч.

“Посодействуйте, пожалуйста, чтобы можно было оплатить отдельно наркоз! Многие боятся без него проходить и просто отказываются от обследования”, - попросила женщина.

По её словам, записаться к проктологу тоже сложно. В Томской областной клинической больнице в марте сообщили, что нужно звонить 14 апреля для приёма в мае. Раньше попасть к узкому специалисту невозможно.

Как объяснили томичи, по ОМС бесплатно попасть в поликлинику сложно. Однако за плату принимают в тот же день.

“Сосед сломал палец с осколком. Микрохирург предупредил об операции, стоимостью 20 тысяч рублей. За деньги предложили приехать прямо сейчас”, - поделилась историей жительница.

Жители Академгородка посоветовали работникам департамента здравоохранения записаться к узким специалистам и попробовать на себе испытать все проблемы. В селе Александровском рассказали о почти двухлетнем отсутствии невролога. В Томске в поликлинике на Гагарина, 4 этого врача нет уже долгое время.

Другие люди объяснили проблемы с льготными лекарствами. С ноября 2022 года пациенты не могут получить назначенные препараты.

“В поликлинике Водников, чтобы попасть на УЗИ, нужно ждать три месяца. Это если повезёт. Эндокринолог раз в неделю принимает и записаться можно раз в месяц с утра. Не успел, значит ещё столько же ждать”, - возмутились граждане.

В Каргасоке не работают аппараты для рентгена и флюорографии, объяснили жители. Пройти полную диспансеризацию из-за этого невозможно.

Напомним, 27 марта в томской ОКБ собралась огромная очередь перед регистратурой.