Банки: большая часть офлайн-операций по картам не требует введения PIN-кода

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Средний чек транзакций по картам ВТБ в первом квартале этого года составил 844 рубля. Таким образом, в офлайн-магазинах для большинства покупок по картам клиентам не требуется вводить PIN-код, и для платежных стикеров лимит на операции без подтверждения также не станет ограничением.

Средний чек всех розничных безналичных операций в банке в 2022 году составил 1100 рублей. Общее количество таких операций за год выросло на 5%, до 3,2 млрд, а общая сумма составила 3,6 трлн рублей.

Средний чек классических карточных операций в этом году сохранился на уровне прошлого года и составил 844 рубля. При этом средний чек по платежам и переводам через Систему быстрых платежей – 2519 рублей.

«Розничные клиенты все чаще пользуются картами и СБП для мелких повседневных покупок, при этом большая часть операций в офлайн-точках не требует введения PIN-кода: максимальный лимит операций без подтверждения устанавливает платежная система, и даже при лимите 1 тыс. рублей большинство покупок совершается без дополнительной идентификации. Поэтому лимит на проведение операций с помощью платежного стикера без ввода PIN-кода на уровне 3 тыс. рублей также не станет ограничением для будущих пользователей технологии. Мы уже сейчас тестируем варианты таких стикеров и планируем запустить пилотный проект в ближайшее время», – комментирует Ростислав Яныкин, руководитель департамента розничного транзакционного бизнеса ВТБ.

Ранее Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила об установлении лимитов на проведение операций с помощью стикера без ввода PIN-кода на уровне 3 тыс. рублей.