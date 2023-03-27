Суд обязал мэрию Томска определить границы природоохранной территории в Академгородке

Местность имеет особую рекреационную ценность. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Томская межрайонная природоохранная прокуратура в судебном порядке потребовала томскую администрацию подготовить материалы о необходимости создания особо охраняемой природной территории “Лесопарк в районе Академгородка”. Документы следует направить в городскую думу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В 2007 году участок включили в список особо охраняемых природных местностей, указали в обосновании. Но в течении нескольких лет администрация не принимала необходимые меры для придания соответствующего статуса лесопарку.

Советский районный суд отказал удовлетворить требования природоохранной прокуратуры. Решение мотивировали рекомендательным характером списка. В прокуратуре подали апелляцию, оспорили решение и потребовали удовлетворить заявленные требования.

Прокурор отметил, что местность имеет особую рекреационную ценность. Здесь часто отдыхают горожане, а на территории находятся растения из Красной книги региона. Бездействие администрации нарушает право граждан на благоприятную окружающую среду.

Судебная коллегия согласилась с позицией. Городским властям необходимо в течение восьми месяцев подготовить документы о расположении, площади, режиме охраны и границах лесопарка в Академгородке.

Судебный акт вступил в законную силу. Природоохранная прокуратура поставила его исполнение на контроль.

Напомним, власти Томска прокомментировали выбор территории для строительства межуниверситетского кампуса.