Томские ученые выяснили, что тающий снег загрязняет реку Обь тяжелыми металлами

Сотрудники лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ изучили химический состав снега, который в период весеннего половодья пополняет реку Обь. Фото: Ксения Высотина

Ученые Томского государственного университета выяснили, что высокие концентрации тающего снега в период весеннего половодья оказывают влияние на состав реки Обь и ее притоки, сообщила пресс-служба вуза.

Сотрудники лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ изучили химический состав снега, который в период весеннего половодья пополняет реку Обь. Пробы снега отбирали в пределах водосборного бассейна реки Обь, протяженность составила 2800 км.

Как отметил один из участников проекта Иван Крицков, анализ химического состава проб показал, что тающий снег содержит высокие концентрации тяжелых металлов, которые влияют на состав речного стока в период половодья.

Кроме того, таяние снега может обеспечить сток кадмия, цинка, свинца, цезия и сурьмы. В снеге отмечается и высокое содержание коллоидных форм элементов, среди них сульфаты железа, ванадия, мышьяка, цезия, сурьмы, иттрия, циркония, свинца и урана.

В отдельных пробах ученые выявили достаточно высокую концентрацию цинка, кобальта, кадмия, никеля. Чаще всего такие пробы фиксируются у промышленных предприятий.

«Некоторые элементы - фосфор, магний, цинк и барий - тоже показали увеличение их концентраций в коллоидной фракции вблизи очагов загрязнения, возможно, отражая поступление из промышленных центров и факелов сжигания попутного газа. Среди локальных источников загрязнения также крупные города и автомобильные дороги с высоким трафиком движения», - сказал заместитель директора ИО РАН Владимир Шевченко.

К северу территории ученые заметили снижение концентрации железа, марганца, кобальта, никеля, кадмия в растворенной снеговой воде. Это связано с общим снижением плотности населения и соответствующего уменьшения количества предприятий.