Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 марта 2023 4:47

Томичи могут дистанционно получить разрешение на строительство на сайте Госуслуг

На портале важно указать всю информацию об архитектурном решении
Дарья Черникова
Документы позволят законно возвести, отремонтировать или провести реконструкцию здания.

Документы позволят законно возвести, отремонтировать или провести реконструкцию здания.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жителям Томска стала доступна услуга дистанционного получения разрешения на возведение объекта капитального строительства. Онлайн-обслуживание можно получить на Госуслугах, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На портале доступно внесение изменений в разрешение и продление срока действия. Документы позволят законно возвести, отремонтировать или провести реконструкцию здания.

На портале нужно найти раздел “Стройка, недвижимость”, выбрать категорию “Популярные услуги”, в ней - “Услуги для Томской области” и нажать “Разрешение на строительство объекта капитального строительства”. После в заявлении указать всю необходимую информацию и предоставить ряд указанных документов. В случае согласования в течение пяти рабочих дней томичу придёт уведомление на электронную почту.

Напомним, власти Томска прокомментировали выбор территории для строительства межуниверситетского кампуса.