Томичи могут дистанционно получить разрешение на строительство на сайте Госуслуг

Документы позволят законно возвести, отремонтировать или провести реконструкцию здания. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жителям Томска стала доступна услуга дистанционного получения разрешения на возведение объекта капитального строительства. Онлайн-обслуживание можно получить на Госуслугах, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На портале доступно внесение изменений в разрешение и продление срока действия. Документы позволят законно возвести, отремонтировать или провести реконструкцию здания.

На портале нужно найти раздел “Стройка, недвижимость”, выбрать категорию “Популярные услуги”, в ней - “Услуги для Томской области” и нажать “Разрешение на строительство объекта капитального строительства”. После в заявлении указать всю необходимую информацию и предоставить ряд указанных документов. В случае согласования в течение пяти рабочих дней томичу придёт уведомление на электронную почту.

Напомним, власти Томска прокомментировали выбор территории для строительства межуниверситетского кампуса.