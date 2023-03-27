Полицейские задержали в Сочи томича за кражу 6 млн рублей и 15 тысяч долларов в 2013 году

Преступление было совершено в 2013 году Фото: Ксения Высотина

Полицейские задержали в Сочи жителя Томска, который в 2013 году украл около 6 млн рублей и 15 тысяч долларов США двух коммерческих организаций, сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, в конце марта 2013 года подозреваемый пришел на работу украл из хранилища инкассаторскую сумку и пакет с деньгами, после чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские объявили 53-летнего мужчину в федеральный розыск.

В конце февраля 2023 года томские полицейские совместно с коллегами из ОМВД по федеральной территории «Сириус» задержали подозреваемого. Он проживал в Сочи по поддельным документам.

Похищенные деньги подозреваемый потратил на бытовые нужды и развлечения.

Мужчину отправили обратно в Томск, он признал свою вину. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.