Национальную стратегию в интересах женщин обсудили в Томске

На мероприятии обсудили трудовые и пенсионные права женщин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области 23 марта провели круглый стол по обсуждению Национальной стратегии действий в интересах женщин. Мероприятие стартовало по инициативе уполномоченного по правам человека в регионе, томского отделения Союза женщин России и координационного совета женщин при мэре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Правоохранители, учреждения по работе с семьёй, общественные организации, депутаты и региональные власти отметили актуальность темы. Они обсудили меры по профилактике домашнего насилия, социальные проблемы женщин, защиту их здоровья, вопросы по трудовым и пенсионным правам и другие важные проблемы.

На заседании выработали рекомендации. Все инструкции направят в органы власти для реализации плана мероприятий Национальной стратегии до 2030 года.

Напомним, Михаил Ратнер пообещал исправить ситуацию с созданием доступной среды для инвалидов в Томске.