Водитель Toyota пострадал, перевернувшись на трассе в Томской области

Мужчина пострадал в ДТП на трассе в Томской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 26 марта, на трассе Томск – Колпашево автомобиль Toyota Corolla съехал с дороги и перевернулся. Водителя доставили в больницу, сообщается в оперативной сводке ЕДДС Колпашевского района.

Авария произошла 26 марта в 15:40 на 299 км трассы Томск–Колпашево.

Водитель Toyota Corolla Spasio двигался в сторону Колпашево, не справился с управлением и съехал с дороги. В результате этого произошло опрокидывание автомобиля.

Водитель Toyota с травмой средней степени тяжести был доставлен в приемное отделение ОГАУЗ «Колпашевская РБ».

Напомним, ранее виновника ДТП в Стрежевом, в котором погибла пожилая женщина, заключили под стражу до 22 мая 2023 года.