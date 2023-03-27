Сибиряки 24 марта наблюдали странное явление на небе

Фото: журнал о жизни в Кузбассе "Сiбдепо".

В минувшую пятницу, 24 марта, сибиряки наблюдали странное явление на небе. Первыми неизвестный объект увидели кемеровчани, сообщает журнал о жизни в Кузбассе "Сiбдепо".

"Что за звезда рядом с Луной сегодня?", — пишут местные жители в соцсетях.

Позже в Новокузнецком планетарии им. А.А. Фёдорова рассказали, что вечером 24 марта Луна и Венера — одни из ярчайших объектов на небе – встали в близкое соседство. Луна в этот период только нарождается после новолуния, а видимая звёздная величина Венеры достигает -4. Уже к полуночи небесные тела скроются за горизонтом.