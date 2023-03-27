В Томской области 102 человека скончались от ВИЧ-инфекции в 2022 году

В 2022 году сдали тест 297 387 жителей Томской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2022 году в Томской области выявили 102 смерти от ВИЧ. На свет появились двое инфицированный малышей, сообщил vtomske.ru со ссылкой на пресс-службу облздрава.

В регионе на 1 августа 2022-го зарегистрировали 10 021 человека, живущих с вирусом. По стране ВИЧ официально заразились более 1,5 млн граждан (около 1% населения). В Томской области остаётся высокий показатель инфекции. За 2021 год зафиксировали 121 случай заболеваний.

Впервые в 2022-м выявили 928 томичей с положительным ВИЧ-статусом. За десять лет количество зарегистрированных инфицированных уменьшилось более чем в два раза. Вместе с этим увеличивается число обследований. За предыдущие 12 месяцев сдали тест 297 387 местных жителей - 31,04% населения. В регионе достаточно антиретровирусных препаратов для получения терапии.

Напомним, в Томской области с каждым годом регистрируют все меньше новых случаев ВИЧ.