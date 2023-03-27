Более 3,5 млн рублей перевел томич на “безопасный” мошеннический счет

Фигурант убедил томича оформить кредит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К полицейским Ленинского района Томска обратился 50-летний местный житель с заявлением о хищении денежных средств, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По предварительной информации, мужчине позвонил незнакомец и представился банковским работником. Он рассказал, что некий гражданин по нотариальной доверенности оформил на потерпевшего кредит. Фигурант убедил томича самостоятельно взять деньги под проценты и отправить их на “безопасный счёт”. Потерпевший последовал указанию злоумышленника и перевёл более 3,5 млн рублей аферистам.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Напомним, в Томской области осудят жительницу Новосибирска за мошенничество.