На дорогах Томской области с 1 апреля по 15 мая запретят движение большегрузов

Такие ограничения вводятся ежегодно для сохранения дорог в период таяния снега. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На 127 участках региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Томской области с 1 апреля по 15 мая временно запретят проезд для тяжеловесного транспорта. Об этом сообщила администрация региона.

«Временное ограничение движения транспортных средств (с грузом или без груза) по региональным дорогам будет действовать с 1 апреля по 15 мая 2023 года», – говорится в сообщении.

Такие ограничения вводятся ежегодно для сохранения дорог в период таяния снега, и паводка. При необходимости их могут продлить. Добавим, что перечень участков автодорог и допустимой нагрузки размещен на сайте департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

Водителям большегрузов рекомендуется заранее построить маршрут с учетом вводимых ограничений.