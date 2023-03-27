Теплая погода до +9 градусов ожидается в Томске в понедельник

В первый рабочий день в Томске ожидается теплая погода. Фото: Ксения Высотина

В первый рабочий день в Томске ожидается теплая погода до +9 градусов и сильный ветер, сообщает региональный гидрометцентр.

В понедельник, 27 марта, в Томске ожидается облачная погода с прояснениями, утром местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер будет дуть юго-западный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с. Температура днем прогнозируется +7…+9 °С.

В Томской области облачная погода с прояснениями, ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы достигнут 16 м/с. Температура днем составит +6…+11 °С.

На дорогах местами гололедица.