Жителям Томска рассказали о профилактике инфекционных заболеваний

no_titile Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный внештатный врач-инфекционист Департамента здравоохранения Томской области Юлия Ермолаева рассказала томичам о профилактике инфекционных заболеваний.

"Существует специфическая и неспецифическая профилактика. Специфическая профилактика предупреждает заболеваемость от конкретной инфекции, является самым эффективным методом по предупреждению инфекционных заболеваний. В целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней проводится иммунопрофилактика путем проведения профилактических прививок. Вакцинация позволяет в 100% предупредить смертельный исход и тяжелое течение заболевания, в 80-90% случаях предупредить непосредственно развитие болезни. Благодаря внедрению вакцинации на планете ликвидирована натуральная оспа", - прокомментировала врач.

В настоящее время национальный календарь профилактических прививок предусматривает профилактику 11 инфекций (вирусный гепатит В, туберкулез, пневмококковая инфекция, гемофильная инфекция, коклюш, дифтерию, столбняк, корь, краснуху, паротит, полиомиелит).

"Чем больше людей вакцинировано, тем выше коллективный иммунитет и более сильный барьер для инфекционных заболеваний. Победить инфекцию можно, если вакцинацией будет охвачено все население. Уровень коллективного иммунитета определяется в каждом конкретном случае возбудителем",- подчеркнула Юлия Ермолаева.

Неспецифическая профилактика предполагает соблюдение простых правил и рекомендаций по защите от различных инфекционных заболеваний, выполнение не только санитарно-гигиенических мероприятий, но и оздоровительных процедур. Врач перечислила возможности индивидуальной профилактики, доступные каждому человеку:

· формирование здорового образа жизни;

· соблюдение принципов распорядка дня, режима труда и отдыха, оптимальной продолжительности сна;

· включение в рацион питания свежих овощей и фруктов, соков;

· закаливание организма с использованием различных водных процедур;

· ежедневная зарядка, выполнение регулярных физических упражнений.