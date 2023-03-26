В Томской области 60-летний житель задержан за хранение 10 кг марихуаны

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В Томской области в селе Гусево 60-летний житель задержан за хранение 10 кг марихуаны. Мужчина заявил, что пользовался ей, чтобы избавляться от похмелья, сообщат пресс-служба УМВД.

"Оперативники выяснили, что 3 мешка запрещённого вещества он собрал ещё летом прошлого года, высушил, измельчил и хранил под крытым крыльцом своего дома", - говорится в сообщении.

В полиции также добавили, что запрещенные вещества изъяты, а в отношении наркодельца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.