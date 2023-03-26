В Томской области осудят жительницу Новосибирска за мошенничество

Фото: Ксения Высотина

В Томской области в Бакчарском районе жительницу Новосибирска за мошенничество. Женщина обманула мужчину, желая заработать "легкие" деньги, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"Следователем ОМВД России по Бакчарскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее не судимой 26-летней жительницы города Новосибирска обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.159 УК РФ", - говорится в сообщении.

Как уточняет полиция, жительница Новосибирска написала мужчине о том, что у неё якобы имеется запчасть и она продаст за полную оплату в сумме более 15 тысяч рублей. Поверив лжепроавдцу потерпевший перевел на указанный счет запрашиваемую сумму, однако обвиняемая не собиралась выполнять взятые на себя обязательства и потратила деньги по своем усмотрению.

На данный момент материалы уголовного дела направлены в Бакчарский районный суд для рассмотрения по существу.