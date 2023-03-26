Томский специалист рассказали о незаразном туберкулезе

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Жителям Томской области рассказали о незаразном туберкулезе. Главный врач Томского фтизиопульмонологического медицинского центра Евгений Крук развенчал мифы о туберкулезе. Оказалось, что не все люди, болеющие туберкулезом, могут быть заразными, сообщается в телеграмм-канале департамента здравоохранения по Томской области.

По словам специалиста, человек может и не заболеть, даже если в его организм попала туберкулезная палочка, так как организм самостоятельно может справиться с инфекцией, он может начать развиваться при ослабленном иммунитете.

Однако Крук подчеркивает, что болезнь поражает не только маргиналов, туберкулезом болеют люди различных социальных статусов. И не всегда человек, заразившийся туберкулезом, может быть опасен для окружающих, особенно на ранних стадиях, так как в этот период больные чаще всего не выделяют опасные бактерии, способные заразить других людей. В этом случае медики лечат пациента в больничном или домашнем стационаре.

Также врач напоминает о том, что туберкулез выявляется при помощи проведения флюорографии, которую нужно проходить ежегодно. Сделать это можно в поликлинике по месту жительства по полису ОМС.