За начало 2023 года в Томской области ввели более 80 тысяч «квадратов» жилья

Фото: Анна Ковалёва

В Томской области за первые 2 месяца 2023 года ввели более 80 тысяч «квадратов» жилья. Как сообщает пресс-служба Томскстата, больше всего введено в Томском районе — почти 56 тысяч «квадратов». Также добавляется, что в эксплуатацию 84 тысячи квадратных метров жилья, или 908 квартир.

По данным статистов, за январь-февраль 2023 года ввод жилья в 1,7 раза превысил показатель аналогичного периода 2022 года.

"Предприятиями построено 34,5 тысячи квадратных метров жилья. За счет индивидуального жилищного строительства введено 49,6 тысячи «квадратов» — больше на 1,9 %, чем за соответствующий период 2022 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольший объем жилищного строительства из городов приходился на Томск.