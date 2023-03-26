"Налоговые каникулы" продлят для предпринимателей Томска

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В Томской области для предпринимателей продлят "налоговые каникулы". Депутаты бюджетно-финансового комитета поддержали предложение, сообщает пресс-служба областной думы.

"Решено было продлить «налоговые каникулы» для предпринимателей, которые зарегистрированы впервые и применяют УСН или патентную систему налогообложения", - говорится в сообщении.

Как уточняется, льготы распространялись на тех, кто занимался предпринимательской деятельностью в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг.

Напомним, что нулевая налоговая ставка для таких налогоплательщиков применяется в регионе с 2015 года.