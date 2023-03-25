Томские биатлонисты привезли награды со всероссийских соревнований

Томские биатлонисты на Кубке Анны Богалий. Фото: пресс-центра администрации Томской области.

Томские биатлонисты отличились на III-м этапе Всероссийских соревнований по биатлону среди юношей и девушек «Кубок Анны Богалий». Как сообщили в пресс-службе областной администрации, гонки проходили с 18 по 24 марта в Новосибирске. В них приняли участие более 600 спортсменов из 36 регионов страны.

По результатам гонок томские биатлонисты завоевали награды разного достоинства. Так, в спринте среди юношей 15-16 лет Иван Репецкий завоевал золотую медаль, а Владислав Сушков - бронзовую. Среди девушек в этом же возрасте отличилась Полина Дудченко, поднявшаяся на первую ступень пьедестала. В спринте в возрастной категории 17-18 лет Анна Сивожелезова тоже взяла золото, а Анна Лукова - бронзу.

В гонке преследования самыми быстрыми вновь стали Иван Репецкий и Полина Дудченко, бронзу в копилку сборной принесла Анна Сивожелезова.

В масс-старте на 7,5 км Анна Лукова завоевала еще одну бронзу, а на дистанции в 6 км стала второй Полина Дудченко. Поздравляем с заслуженными наградами!

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