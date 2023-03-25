В Томске минивэн после столкновения заехал на легковушку

Фото: пресс-служба УМВД Томской области.

В субботу в первом часу дня на улице Елизаровых в Томске столкнулись две «Хонды». Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области, водитель компактвэна, поворачивая налево на прилегающую к дороге территорию, нарушил правила – не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с «Хондой Аккорд».

В результате происшествия, водителя легковушки (женщина 1988 года рождения) госпитализировали в больницу для проверки состояния здоровья.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.