Глава Кривошеинского района Томской области встретился на Донбассе с земляками

Фото: соцсети Андрея Коломина.

Глава Кривошеинского района Томской области Андрей Коломин съездил в Донбасс. О поездке он рассказал в своем телеграм-канале, сообщает «АиФ-Томск». Как стало известно, глава района доставил мобилизованным в зону спецоперации землякам посылки, оборудование и снаряжение.

- Встреча с земляками, мужские объятия, передача писем, приветов и посылок от родных и близких, а также необходимого инструмента, оборудования и снаряжения - все получилось, - сообщил Коломин. Кстати, чтобы выполнить «поставленную задачу» ему пришлось преодолеть путь от Луганска до Мариуполя (через Донецк). А также заехать в Москву, где в данное время проходит лечение в госпитале один из жителей Томска.

В завершении глава Кривошеинского района сообщил, что военнослужащие выразили огромную благодарность всем, кто принимал участие в сборе, участии и организации поездки.

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