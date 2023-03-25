За сутки в Томской области выявили рекордное количество больных ковидом

За сутки в больницы с ковидом госпитализировали 14 жителей Томской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В минувшие сутки в регионе был зарегистрирован 81 новый случай заболевания ковидом. Это абсолютный рекорд с начала года. Данные опубликовал общероссийский портал «Стопкоронавирус.рф».

В стационары было госпитализировано 14 томичей. Летальных случаев зарегистрировано не было. Также стоит отметить, что победили болезнь 102 жителя Томской области. Таким образом общее число выздоровевших достигло отметки в 163 251 человека.

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