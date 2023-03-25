Житель Томска перевел лже-брокеру 830 тысяч рублей

Лже-брокер обманул томича на 830 тысяч рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

50-летний житель Томска хотел подзаработать на бирже, но стал жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, мужчина увидел в интернете рекламу о заработке, которая его заинтересовала. Он прошел по ссылке и зарегистрировался. Через несколько минут ему позвонил неизвестный, который представился финансовым менеджером, и предложил заработать на акциях. Мошенник помог томичу пройти регистрацию на сайте «брокерской компании» и пояснил, что для начала нужно вложить деньги в инвестиции. Чтобы стартовать по-крупному, мужчина оформил кредит и перевел более 830 тысяч рублей на счет, указанный лже-брокером. Лишь через несколько дней он понял, что стал жертвой аферистов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

УМВД России по Томской области предупреждает: НЕ совершайте финансовые операции по указаниям звонящих лиц!

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