В выходные в Томске будут работать мобильные пункты вакцинации от ковида

Привиться от ковида можно с 10 до 14 часов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мобильные пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции будут работать в Томске и в субботу, и в воскресенье. Как сообщает телеграм-канал «Область здоровья», поставить прививку от опасного заболевания можно поставить в медсанчасти №2 (Томск, улица Бела Куна, д. 3). Время приема пациентов - с 10 до 14 часов.

Напоминаем, что при обращении в мобильный пункт вакцинации нужно будет предоставить паспорт и СНИЛС.

Кстати, с начала 2023 года от коронавируса уже привились 19 142 человека.