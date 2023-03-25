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НовостиОбщество25 марта 2023 6:10

В выходные в Томске будут работать мобильные пункты вакцинации от ковида

Поставить прививку можно с 10 до 14 часов
Екатерина Яганова
Привиться от ковида можно с 10 до 14 часов.

Привиться от ковида можно с 10 до 14 часов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мобильные пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции будут работать в Томске и в субботу, и в воскресенье. Как сообщает телеграм-канал «Область здоровья», поставить прививку от опасного заболевания можно поставить в медсанчасти №2 (Томск, улица Бела Куна, д. 3). Время приема пациентов - с 10 до 14 часов.

Напоминаем, что при обращении в мобильный пункт вакцинации нужно будет предоставить паспорт и СНИЛС.

Кстати, с начала 2023 года от коронавируса уже привились 19 142 человека.