В Кировском районе Томска убрали около 500 незаконных объявлений

Фото: скриншот видео/соцсети мэрии Томска.

Почти 500 незаконных объявлений рекламного характера демонтировали с улиц Кировского района Томска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

А если быть более точными, то в рамках «санитарной пятницы» сняли 482 штуки самой разной информационной продукции - штендеры, таблички и иные конструкции, выполненные из подручных материалов или изготовленные в специализированных организациях. Ее убрали на Степановке, улицах Континентальной, Герцена, Красноармейской и Елизаровых.

Кстати, «визуальный мусор», которым горожане (и не только) обклеивают стены домов, остановок и других зданий, а также столбы, фонари и даже урны убирают в Томске регулярно.

- Владельцы такой рекламы должны понять, что такая реклама неэффективна, что она не провисит долго, потому что мы обязательно ее снимем, - сообщила начальник отдела контроля застройки и землепользования Татьяна Медведева. - Кроме того, районная администрация передает номера с объявлений на автодозвон, а при выявлении конкретных нарушителей мы выписываем штрафы.

Кстати, томичи могут сообщать о незаконной расклейке объявлений через приложение «Наш Томск», которое предварительно нужно установить на телефоне.