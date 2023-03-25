Власти Томска обязали обозначить границы природоохранной зоны в Академгородке

Новым решением суда мэрию Томска обязали разработать необходимую документацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Апелляционная инстанция Томского областного суда приняла новое решение по делу об установлении границ особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Лесопарк в районе Академгородка». Так, власти Томска обязали подготовить документы для охраняемой территории. Запись оглашения решения опубликовал в соцсетях городской депутат Игорь Лютаев.

Напомним, в 2022 году Томская межрайонная природоохранная прокуратура подала в Советский районный суд иск к мэрии, чтобы там разработали документы для установления границ ООПТ «Лесопарк в районе Академгородка» на площади 561,6 гектара. Уточним, что охраняемая территория здесь была образована еще в 2007 году. В дальнейшем нужно было принять положение об ООПТ и установить границы, что до сих пор не было сделано.

На то, что это обязательства мэрии, указывала и прокуратура. Но представители администрации Томска утверждали, что в иске надзорного ведомства не заявлены конкретные действия, а также - что решение думы об образовании ООПТ носит рекомендательный характер. В итоге суд в удовлетворении иска отказал, и природоохранная прокуратура подала апелляцию. Решение по нему вынесли 24 марта.

Как следует из документа, опубликованного в телеграм-канале депутата думы Томска Игоря Лютаева, судебная коллегия постановила «признать незаконными бездействия администрации города в части неисполнения обязанности по осуществлению полномочий в сфере организации и функционирования ООПТ «Лесопарк в районе Академгородка».

Новым решением суд обязал мэрию подготовить в течение 8 месяцев материалы, в которых будет обоснована необходимость создания ООПТ, и направить их в думу Томска. Данное решение Томского областного суда может быть обжаловано в течение шести месяцев.