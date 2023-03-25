В Томской области разыскивают жителя Екатеринбурга

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области/ВКонтакте.

Волонтеры свердловского поискового отряда «ЛизаАрлет» попросили помощь у жителей Томской области в поисках 39-летнего мужчина. Как стало известно из опубликованной в социальных сетях ориентировки, Василий Александрович Кутепов проживал в Екатеринбурге. С 1 марта 2023 года о его местонахождении ничего не известно.

Приметы мужчины: рост 178 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Одежда неизвестна.

Может находиться в любом городе Томской области.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Василия Кутепова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112; 8-953-053-04-83 - инфорг Екатерина (Феникс), 8-922-150-00-16 - инфорг Ирина (Кошка).

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