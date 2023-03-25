В субботу в Томске ожидается +5 градусов тепла и сильный ветер

В субботу в Томске будет тепло, но ветрено. Фото: Евгения ГУСЕВА

Томские синоптики сообщили, что в субботу в областном центре будет пасмурно. Кроме того, ожидается небольшой снег.

В данный момент за окном +1 градус тепла, но по ощущениям, что там холоднее (-2 градуса). Днем потеплеет до +5 градусов.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3 м/с, но временами его порывы будут достигать 11 м/с.

На дорогах и автомобилистам, и пешеходам по-прежнему нужно быть предельно внимательными - гололедица сохраняется.