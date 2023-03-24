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НовостиОбщество24 марта 2023 13:50

Жительницу Томской области осудят за найденный на улице кошелек

Женщина не стала возвращать его владельцу
Екатерина Яганова
Женщину осудят за трату денег из чужого кошелька.

Женщину осудят за трату денег из чужого кошелька.

Фото: Даниил ОПАРИН

В Шегарском районе Томской области перед судом предстанет местная жительница, которая забрала себе найденный на улице кошелек. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как стало известно, 51-летняя женщина обвиняется в краже. По версии следствия, в феврале 2023 года она нашла на улице в селе Мельниково кошелек с деньгами и банковскими картами. И хотя могла вернуть его владельцу, но не стала этого делать. Вместо этого потратила наличку, а банковскую карту передала родственнице, которая не зная, что та была найдена, расплатилась ею за покупки в магазине. Причиненный ущерб составил около 3 тысяч рублей.

Уголовное дело уже направлено в Шегарский районный суд Томской области для рассмотрения по существу.

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