Жительницу Томской области осудят за найденный на улице кошелек

Женщину осудят за трату денег из чужого кошелька. Фото: Даниил ОПАРИН

В Шегарском районе Томской области перед судом предстанет местная жительница, которая забрала себе найденный на улице кошелек. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как стало известно, 51-летняя женщина обвиняется в краже. По версии следствия, в феврале 2023 года она нашла на улице в селе Мельниково кошелек с деньгами и банковскими картами. И хотя могла вернуть его владельцу, но не стала этого делать. Вместо этого потратила наличку, а банковскую карту передала родственнице, которая не зная, что та была найдена, расплатилась ею за покупки в магазине. Причиненный ущерб составил около 3 тысяч рублей.

Уголовное дело уже направлено в Шегарский районный суд Томской области для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Томске судят двух грузчиков, которые расплачивались украденной банковской картой

Они потратили с чужого счета более 4 тыс. рублей (подробнее...)